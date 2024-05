Gianna Nannini e il racconto delle dita amputate | “La mia voce è nata da questo urlo rock di dolore”

Sin da bambina Gianna Nannini ha manifestato un carattere ribelle, rifiutandosi di seguire le aspirazioni paterne – che avrebbe sognato per lei un futuro in campo sportivo – e con il sogno di sfondare nel mondo della musica, anche se la sua ...

Letizia Toni sognava di diventare attrice fin da adolescente. Dopo il liceo si è iscritta alla scuola di cinema Immagina di Firenze ma, dopo le prime esperienze in spot televisivi e piccolo ruoli a teatro, la sua carriera si ferma nel 2017 per via ...

La musica non basta più, serve il suo racconto - La musica non basta più, serve il suo racconto - L’esperimento più recente è “Sei nell’anima”: poco meno di due ore per raccontare la storia di gianna nannini per la regia di Cinzia TH Torrini. Ma negli ultimi anni è diventato lunghissimo l’elenco d ...

Sei nell’anima, recensione (no spoiler) del film biografico su Gianna Nannini - Sei nell’anima, recensione (no spoiler) del film biografico su gianna nannini - Sei nell'anima, la recensione (senza spoiler) del film biografico su gianna nannini. Di cosa parla la nostra recensione.

Il Conservatorio ricorda il compositore Bettinelli, il 13 giornata di studi - Il Conservatorio ricorda il compositore Bettinelli, il 13 giornata di studi - Il Conservatorio Nicolini rinnova il suo interesse verso i compositori del XX secolo e, dopo il convegno dedicato a Goffredo Petrassi nel marzo scorso, ...