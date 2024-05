Australia - l’urban safari che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) La terra del “down under”, degli enormi spazi e contrasti, tanto lontana da sembrare immaginata. L’in capo al mondo lo è per davvero, quasi agli antipodi rispetto all’Italia, un’isola-continente che per visitarla tutta ci vorrebbe un biglietto di sola andata. Difficile trovare l’itinerario perfetto capace di soddisfare tutti (o quasi) i desideri di un viaggio del sogno, soprattutto quando si tratta di centellinare il tempo, allora perchè non considerare due mete che racchiudono natura e cultura, divertimento ed avventura, un vero e proprio concentrato “aussie” come dicono i locali: Perth e Adelaide. Preparati ad un urbandavvero entusiasmante che esplora le verdissime capitali del Westerne del South, e spazia nei luoghi più belli dei loro territori. Non solo circondate dalla ...