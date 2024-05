L’ho denunciata Francesco Monte | l’ex Uomini e Donne torna in tv con una confessione choc

(Di venerdì 10 maggio 2024)to in tv per parlare della sua nuova vita da cantante. Da tempo ormaitronista disi fa chiamare Kinari e oltre a essersi esibito nello studio de La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, ha raccontato del suo lavoro e anche di momenti difficili. Negli ultimi anni, infatti, ha anche dovuto fare i conti con depressione e attacchi di panico. “Ho passato tante fasi della mia vita. Le critiche arrivavano in momenti in cui dovevo parlarne con la mia psicologa – ha raccontato alla conduttrice e al pubblico di Rai1 – Ho vissuto momenti di alti e bassi, ho sofferto di attacchi di panico, di depressione. Parlarne con una persona esterna può aiutarti a guardare le cose da un altro punto di vista”. Ora ...

È stato Inaugurato questa mattina il nuovo Polo culturale del quartiere di Montespaccato , all’interno dei locali ristrutturati della Ex Campari che attendevano da anni di essere riqualificati e di uscire dallo stato di abbandono e di incuria in cui ...

Francesco Monte è torna to in tv per parlare della sua nuova vita da cantante. Da tempo ormai l’ex tronista di Uomini e Donne si fa chiamare Kinari e oltre a essersi esibito nello studio de La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 ...

Uomini e Donne, Francesco Monte: "Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto casa mia, ho denunciato" - L'ex volto di Uomini e Donne , Francesco Monte , è tornato in tv per raccontarsi nel salotto di Caterina Balivo, nel talk show di Rai1, La Volta Buona . Uomini e Donne, Francesco Monte: "Ho vissuto ...

Dal 15 giugno riapre l'Alta Via del Sale - Questa, in breve, è l'Alta Via del Sale, la straordinaria strada ... è l'Alta Via del Sale, la straordinaria strada bianca ex - ... dal Bosco delle Navette al Monte Saccarello con la monumentale statua ...