Incidente sulla A9 | bambino di 12 anni trovato in arresto cardiaco

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si lotta per fare sopravvivere undi 12. E’ la vittima dell’ennesimostradale. Quello avvenutoA9, in direzione Milano, all’altezza di Fino Mornasco. Ilera, con la madre e la sorella 16enne, a bordo della vettura guidata dal padre che ha tentato di fare inversionecorsia dell’autostrada. Una manovra errata fatale, che ha provocato l’impatto con un’auto che sopraggiungeva e non è riuscita a evitare lo scontro. Intervenuti tre mezzi della Croce Rossa, un’automedica e l’elisoccorso. Ad avere la peggio è stato ilin. I sanitari sono riusciti a rianimarlo e trasportarlo all’ospedale di Bergamo. Bisognerà valutare l’entità degli ...

bambino di 12 anni gravissimo dopo un terribile Incidente in autostrada questa mattina sulla A9 tra Lomazzo e Fino Mornasco. L’ Incidente si è verificato poco prima delle 8,30 in in direzione di Milano. Due auto si sono scontrate frontalmente nel ...

bambino di 12 anni gravissimo dopo un terribile Incidente in autostrada questa mattina sulla A9 tra Lomazzo e Fino Mornasco. L’ Incidente si è verificato poco prima delle 8,30 in in direzione di Milano. Due auto si sono scontrate frontalmente nel ...

Spaventoso incidente in autostrada: un’intera famiglia coinvolta, grave un bambino - Spaventoso incidente in autostrada: un’intera famiglia coinvolta, grave un bambino - Intervento di soccorso per i Vigili del fuoco, Polizia stradale e 118 questa mattina sull’autostrada A9 intorno alle 8:30 in direzione Milano (Km 29+300) nel Comune di Cadorago per un incidente strada ...

Incidente in A9, coinvolta un’intera famiglia straniera. Bambino di 12 anni trovato in arresto cardiaco dai soccorritori - incidente in A9, coinvolta un’intera famiglia straniera. bambino di 12 anni trovato in arresto cardiaco dai soccorritori - Fino Mornasco Intervento dell’elisoccorso in codice rosso di massima gravità. Autostrada chiusa tra Lomazzo e Fino in entrambe le direzioni fino alle 11.20: ora riaperta. Una delle due auto stava face ...

Incidente sull'autostrada A9 a Fino Mornasco vicino Como, coinvolta una famiglia: 6 feriti, grave un bambino - incidente sull'autostrada A9 a Fino Mornasco vicino Como, coinvolta una famiglia: 6 feriti, grave un bambino - Tragico incidente su autostrada A9. Due auto hanno fatto un frontale tra Fino Mornasco e Como. Il bilancio: famiglia ferita grave, tra cui un bambino ...