Mancini - il messaggio della moglie | 'Non smettere di lottar - sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani'

Sassuolo-Inter, Inzaghi studia in vista del prossimo anno: ecco chi ha una chance per dare un messaggio al tecnico - Sassuolo-Inter, Inzaghi studia in vista del prossimo anno: ecco chi ha una chance per dare un messaggio al tecnico - Ininfluente ai fini della classifica, se non per inseguire il record di punti in un singolo campionato nella storia del club (i 97 di Roberto mancini e dei suoi ragazzi nel 2006/2007) la partita ...