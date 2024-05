Traffico Roma del 10-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per tubature rotte via Maria Adelaide in prossimità di via Ferdinando Savoia deviazioni delsu via Principessa Clotilde confermata la chiusura di via Giulio Aristide Sartorio tra via Ardeatina e via Giacinto Gigante a causa di sede stradale danneggiata nelle due direzioni a Trastevere fino alle ore 13 per una manifestazione nei pressi del ministero dell’università della ricerca possibili disagio e modifiche alla viabilità nell’area circostante Largo Bernardino da Feltre non si escludono rallentamenti per un’altra manifestazione con corteo in movimento su via Candia viale Giulio Cesare diretto a Piazza Cavour Per consentire il passaggio dei partecipanti modifiche possibili chiusura alfino alle ore 13 dalle 14:30 alle 17:30 per ...