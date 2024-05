Roma | automobilista pestato a novembre scatta il secondo arresto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) CRONACA DI– Nelscorso, unno è stato vittima di un brutale pestaggio lungo il Tevere delle Armi. L’aggressione ha causato tre denti rotti e una frattura del pavimento oculare, rendendo necessario un intervento chirurgico per sanare le lesioni. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Procura di, ha condotto un’indagine complessa che ha portato all’identificazione dell’autore, un 21enne residente a Pomezia. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la sua custodia cautelare in carcere. Recentemente, i poliziotti del Commissariato Prati hanno arrestato unuomo coinvolto nella vicenda. Si tratta di un 20enneno, il quale si trovava nell’auto guidata dall’aggressore quella notte. Con minacce e insulti, aveva ...