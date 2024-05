Tregua Incerta | Hamas e Israele al braccio di ferro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gaza:continuano con i conflitti, Netanyahu spera di superare le divergenze con Biden. Possibile decisione di: Dopo sette mesi di conflitto nella Striscia di Gaza, il destino di una possibilesembra essere appeso a un filo teso tra. Le recenti dinamiche nei colloqui di pace e le tensioni geopolitiche emergenti delineano un quadro incerto e complesso per la regione. La delegazione negoziatrice diha lasciato il Cairo alla volta di Doha, esprimendo la propria delusione per il rifiuto da parte didi una proposta diaccettata dal movimento islamico palestinese e dai mediatori internazionali. Questo gesto sposta il peso della decisione su ...

