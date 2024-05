(Di venerdì 10 maggio 2024) Budapest, 10 mag – (Xinhua) – Il presidenteXi Jinping ieri ha dichiarato che l’e’ unnel percorso del Paese verso la. Salutando l’come unpolo in un mondo multipolare, secondo Xi si auspica che l’Ungheria colga l’opportunita’ di assumere la presidenza di turno dell’Unione Europea (UE) nella seconda meta’ di quest’anno, per promuovere lo sviluppo costante e solido delle relazioni Cina-UE. La cooperazione tra la Cina e i Paesi dell’centrale e orientale (PECO) presenta una forte forza motrice interna, ha dichiarato Xi durante i colloqui con il primo ministro ungherese Viktor Orban, esprimendo la speranza che l’Ungheria continui a svolgere un ruolo ...

Motorola ha sfruttato MWC 2024 per annuncia re una partnership con Corning e per svelare (con Lenovo) la nuova funzionalità Smart Connect . L'articolo Motorola annuncia Smart Connect e un’importante partnership con Corning proviene da TuttoAndroid.

Xi: Europa e’ partner importante per modernizzazione cinese - Xi: Europa e’ partner importante per modernizzazione cinese - Budapest, 10 mag - (Xinhua) - Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato che l'Europa e' un partner importante nel percorso del Paese verso la ...

Gli Usa sorpassano la Cina come primo partner commerciale della Germania (per ora) - Gli Usa sorpassano la Cina come primo partner commerciale della Germania (per ora) - I motivi del sorpasso degli Usa sulla Cina come partner commerciale numero uno della Germania nel primo trimestre 2024 sono molteplici: la forza dell’economia Usa e dell’Inflation Reduction Act; la ...