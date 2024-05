Matteo Falcinelli presto tornerà in Italia - ecco quando

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) . Un nuovo video racconta gli attimi concitati dell’arresto La prossima settimanapotrà rientrare ine potrà restarvi fino al 30 giugno. A dare la notizia è stata la madre, la quale ha informato che è stata concessa dal giudice l’estensione dell’attuale permesso di viaggiare. “Stiamo aspettando l’emissione del documento ufficiale – ha spiegato la donna – sperando di ricevere prima della nostra partenza anche il file con tutte le registrazioni audio e video riguardanti il caso di. Pensiamo quindi di riuscire a rientrare inverso la fine della settimana prossima”. Intanto, è previsto per oggi, in Procura a Roma, un incontro tra l’avvocato della famiglia die il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Sarà l’occasione per fare il punto sul ...