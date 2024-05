A Villa Borghese la 91esima edizione di Piazza di Siena si svolgerà dal 22 al 26 maggio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Questo prestigioso torneo ippico, che unisce lo sport al glamour, si rinnova e dedica sempre più attenzione alla cultura e al verde. Durante questi giorni, il pubblico avrà l’opportunità di assistere gratuitamente alle gare che si terranno all’interno dell’Ovale verde più ammirato al mondo, grazie agli sforzi di Sport e Salute e FISE per riqualificare l’impianto del Galoppatoio. Inoltre, sono stati effettuati diversi interventi per migliorare il contesto paesaggistico, inclusa l’ampliamento dell’area dell’Ovale con 4mila metri quadri di tappeto verde e la rimozione definitiva della staccionata. Ancora, è stato posto un particolare focus sulla conservazione e miglioramento della Valle dei Platani, dove gli undici alberi secolari sono stati “alleggeriti” per garantire luce e vitalità. Tutto ciò si è realizzato grazie all’installazione di una nuova recinzione, segnaletica informativa ...