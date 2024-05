Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024)10 MAGGIOORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A12TARQUINIA RALLENTAMENTI E CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, PER LAVORI CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE E TRANSITO A DOPPIO SENSO IN CARREGGIATA VERSOSI STA IN CODA ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA LAVORI DI SFALCIO FINO ALLE ORE 13 SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA NEL POMERIGGIO IL CANTIERE SI SPOSTA NELLA CARREGGIATA VERSOCONCLUSO L’INTERVENTO SU VIA PONTINA A CASTELNO IL TRAFFICO VERSOÈ TORNATO ...