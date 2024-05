ATP Roma 2024 - Lorenzo Musetti si ritira ad inizio secondo set contro Atmane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) “siperché non si sente bene“: con queste parole il giudice di sedia annuncia la decisione didi abbandonare il campo facendo calare il gelo sul Centrale. Potrebbe essere il mal di stomaco, a quanto si apprende, la causa dello stop deciso dall’azzurro, che era sotto di un setil qualificato francese Terence, il quale conduceva per 7-5 1-0 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. Per il transalpino al terzo turno uno tra il nipponico Yoshihito Nishioka ed il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 8 del seeding. Nel primo set i due giocatori in campo tengono abbastanza agevolmente i turni al servizio, poi il primo possibile momento di svolta arriva nel corso del nono game, quando il transalpino si trova sotto 15-40. ...