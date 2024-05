Eleonora Giorgi dopo l’intervento | Riprenderò le cure per veder crescere il mio nipotino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con la forza di una leonessa,continua la sua lotta contro il tumore al pancreas. E lo faperché vuole “il mioGabriele”, che le ha letteralmente rubato il cuore. L’attrice si è recentemente sottoposta ad un intervento molto delicato,una lunga ed estenuante chemioterapia. «è come se fossi rinata una seconda volta – racconta l’attrice a Gente -. Il tumore al pancreas è tra i più pericolosi, con un’incidenza di mortalità importante. Dovevo fare la prima chemioterapia per bruciarlo e poi un’operazione, che non era né semplice né tantomeno scontata».un periodo di pausa dalleha ricominciato per amore della sua famiglia e ...