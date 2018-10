OnePlus 6 riceve la OxygenOS Open Beta 5 con le patch di ottobre

OnePlus 6 riceve la OxygenOS 9.0.1 in versione stabile con bug fix e ottimizzazioni : Si tratta della OxygenOS stabile in versione 9.0.1 che può indurre in errore sulla sua importanza a causa del changelog apparentemente corposo L'articolo OnePlus 6 riceve la OxygenOS 9.0.1 in versione stabile con bug fix e ottimizzazioni proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 sta ricevendo l’aggiornamento Android Pie 9.0 : ma non per tutti : Oneplus 6 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento Android Pie 9.0 stabile e finale: ma attenzione al momento non è ancora disponibile per tutti!Sembra che la fase beta testing di Android Pie 9.0 per l‘Oneplus 6 sia del tutto finita, dato che lo smartphone cinese sta iniziando proprio in queste ultime ore a ricevere l’aggiornamento finale e stabile.Un comunicato ufficiale diffuso dal personale di Oneplus afferma che il modello ...