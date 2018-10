Lega - 5 stelle una tregua fondata sugli equivoci

Italia 5 stelle - Patuanelli (M5s) : “Lega? Ci fidiamo ancora - altrimenti metteremmo fine all’esperienza di governo” : “Non si è incrinato il rapporto con la Lega, ci fidiamo ancora altrimenti metteremmo fine a questa esperienza”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli, appena arrivato alla kermesse Italia 5 stelle, in programma oggi e domani, domenica 21 ottobre, al Circo massimo di Roma. “Il M5s governa con la Lega sulla base di un contratto sottoscritto con senso di responsabilità, lì dentro c’è ...

ITALIA 5 STELLE 2018 - CONVENTION M5S/ Diretta streaming video : Beppe Grillo e la linea dura - caos sulla Lega : ITALIA 5 STELLE, CONVENTION M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 STELLE. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:58:00 GMT)

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Giorgetti (Lega) duro con i 5 Stelle dalle pagine di Repubblica : Giorgetti dice la sua sulla denuncia di Di Maio per la presunta manipolazione del testo del decreto fiscale Sulla polemica è intervenuto anche Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, fedelissimo di Salvini. Parole piuttosto dure quelle che ha utilizzato – dalle pagine di Repubblica -nei confronti dei 5Stelle, a sottolineare il momento difficile che l’esecutivo sta attraversando in queste ore: ...

Su cosa litigano Lega e Movimento 5 Stelle : cosa c'è di preciso nel condono che secondo Di Maio sarebbe stato "manipolato", e come potrebbe essere cambiato se i due partiti trovassero un accordo The post Su cosa litigano Lega e Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

Sondaggi - calo per Lega e Movimento 5 Stelle : Da quando è nato il governo i due partiti che lo sostengono hanno sempre visto crescere i propri consensi. Ora per la prima volta si registra un loro calo, sia pur leggero. La flessione, secondo un ...

L’alleanza tra Lega e cinquestelle vista dai giornalisti stranieri : Quanto può durare il governo gialloverde? Quattro corrispondenti a Roma di giornali europei commentano l’attualità politica italiana. Leggi

Tav - la Lega cambia treno e segue i Cinque Stelle : "Stop al cantiere - via il commissario Foietta" : Dietrofront in Piemonte dopo il deciso sostegno di questi anni alla Torino-Lione. Chiamparino: "Carroccio subalterno a M5s, non ha a cuore gli interessi dell'Italia e del Nordovest"

Pace Fiscale - Lega e Movimento 5 Stelle trovano l’accordo (VIDEO) : Pace Fiscale arriva la fumata bianca tra Lega e Movimento 5 Stelle Accordo raggiunto tra 5 Stelle e Lega sulla Pace Fiscale. La fumata bianca nell’ultimo vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Tria e i vicepremier Di Maio e Salvini che ha preceduto il consiglio dei ministri. Sul tavolo ci sono sia il decreto Fiscale che la legge di bilancio. La sanatoria, con percentuali variabili, varrà solo per i contribuenti che hanno ...

Sondaggi elettorali : Lega e Movimento 5 Stelle non hanno più il 60% dei consensi : Segno negativo per la maggioranza giallo-verde che questa settimana, secondo il Sondaggio effettuato da Swg per La7 su un campione di 1.500 italiani, ha perso l'1,4% dei consensi rispetto la scorsa settimana. Lega e Movimento 5 Stelle quindi sembrano non superare più, e nemmeno raggiungere, il 60% dei consensi, fermandosi di fatto al 58,6%.Continua a leggere

Perché Lega e Cinquestelle sul caso Lodi sono divisi : La vicenda della mensa scolastica di Lodi diventa un caso politico e divide gli alleati di governo. I 5 stelle, con il leader e vicepremier Luigi Di Maio, si sono schierati al fianco dei bambini immigrati, promettendo una soluzione ("I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli", ha detto ieri il ministro del Lavoro). La Lega, al contrario, ha rivendicato la giustezza della ...

Condono o ravvedimento : cosa divide Cinque Stelle e Lega sulla pace fiscale : La bozza del decreto fisco è in lavorazione. Al centro del dibattito tra Di Maio e Salvini la pace fiscale, che la Lega vuole allargare e il M5S teme passi per un Condono generalizzato