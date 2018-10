Condizioni critiche al RomaFF13

Torna 'Condizioni critiche' al Maxxi : È più importante usare il cinema come strumento per aprire alla comprensione degli studenti i temi di cui tratta , la storia, la cronaca, la letteratura, ecc., o creare le condizioni per cui ognuno ...

“Condizioni critiche”. L’allarme del ministro sulla situazione dei ponti italiani : Alcuni piloni dei viadotti delle autostrade A24 e A25 “che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo, all’assemblea dell’Ance, del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi lungo queste tratte autostradali. “Useremo, e già lo stiamo facendo, strumenti di alta tecnologia per i ...

“Condizioni critiche”. L’allarme del ministro sulla situazione dei ponti italiani : Alcuni piloni dei viadotti delle autostrade A24 e A25 “che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo, all’assemblea dell’Ance, del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi lungo queste tratte autostradali. “Useremo, e già lo stiamo facendo, strumenti di alta tecnologia per i ...

Incidente ad Albavilla : ancora critiche le Condizioni del 23enne : Incidente ad Albavilla. Sono ancora molto critiche le condizioni di salute di Marco Panzino , 23 anni, residente a Montorfano. Incidente ad Albavilla: ancora critiche le condizioni del 23enne Il ...

Bambino Gesù : bimbo precipitato in Condizioni critiche : Roma – “Alle ore 13.00 di oggi e’ giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ un bimbo con grave trauma da precipitazione. Le condizioni sono particolarmente critiche con danno cerebrale severo. Il Bambino e’ sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in ventilazione meccanica. In programma un intervento neurochirurgico. Il paziente e’ in prognosi riservata”. ...

REBIBBIA - MAMMA DETENUTA GETTA FIGLI DALLE SCALE/ Ultime notizie : una è morta - l'altro in Condizioni critiche : Roma, DETENUTA GETTA FIGLI DALLE SCALE del carcere di REBIBBIA: Ultime notizie, uno è morto, l'altro è gravissimo. La donna ha ucciso il bimbo nell'asilo nido della prigione(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:06:00 GMT)

Bambino Gesù : bimbo precipitato in Condizioni critiche : Roma – “Alle ore 13.00 di oggi e’ giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ un bimbo con grave trauma da precipitazione. Le condizioni sono particolarmente critiche con danno cerebrale severo. Il Bambino e’ sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in ventilazione meccanica. In programma un intervento neurochirurgico. Il paziente e’ in prognosi riservata”. ...

Orrore ad Aversa : bimbo di 6 anni cade dal balcone - è in Condizioni critiche : Quello che è accaduto nelle domenica 9 settembre ad Aversa, grande comune della provincia di Caserta, in Campania, ha il sapore di un vero e proprio dramma [VIDEO]. Nella zona Santa Maria della Neve, nelle vicinanze del Castello Aragonese, che è la sede del Tribunale di Napoli Nord, un bambino di appena sei anni è improvvisamente precipitato dal balcone della sua abitazione causando attimi di tensione e di preoccupazione tra i residenti della ...

Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano. “Le Condizioni sarebbero critiche. Un ictus?” : Notizie preoccupanti – ma ancora senza conferme ufficiali da parte di famiglia e staff – arrivano da Milano. Silvio Berlusconi sarebbe in critiche condizioni di salute. Condizionali d’obbligo giacché “sia fonti mediche che fonti politiche avrebbero imposto il massimo riserbo”. È quanto si legge sul portale Business.it. Poco trapela anche sulle ragioni di un ricovero d’urgenza. Business.it ricorda che lo stato di salute ...

Silvio Berlusconi - ricovero d’urgenza al San Raffaele di Milano - Condizioni critiche. Un ictus? : Notizie preoccupanti arrivano da Milano. Silvio Berlusconi sarebbe in condizioni di salute critiche. Condizionali d’obbligo visto che sia fonti mediche che fonti politiche hanno imposto il massimo riserbo. È quanto si legge sul portale Business.it. Poco trapela anche sulle ragioni di un ricovero d’urgenza. Le condizioni di salute dell’ex presidente del consiglio sono sempre state un mistero quando non è stato il suo stesso staff a dare ...

Ferrara - chiuso Ponte Nuovo a Cento : è in Condizioni critiche : Il Comune di Cento (Ferrara), d’intesa con la Città metropolitana di Bologna e in accordo con il sindaco di Pieve di Cento, Fabrizio Toselli, ha disposto, attraverso un’ordinanza urgente, “la chiusura alla circolazione del Ponte di collegamento fra Cento e Pieve di Cento in via Bologna, cogestito da Comune e Città metropolitana”. “Un provvedimento – spiegano in una nota congiunta Toselli e il consigliere ...

Russia : cugina Sentsov - "Condizioni critiche". Mosca smentisce : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ciclismo - Incidente Michael Antonelli : Condizioni sempre più critiche - gli aggiornamenti : Si aggravano le condizioni cliniche del giovane Michael Antonelli dopo il terribile Incidente di ieri alla Firenze-Viareggio Il mondo del Ciclismo è in allarme, dalla giornata di ieri, per il terribile Incidente durante la Firenze-Viareggio nel quale il giovane Michael Antonelli ha riportato conseguenze terribili. Trasportato ...

Ciclismo – Incidente Michael Antonelli : Condizioni sempre più critiche - gli aggiornamenti : Si aggravano le condizioni cliniche del giovane Michael Antonelli dopo il terribile Incidente di ieri alla Firenze-Viareggio Il mondo del Ciclismo è in allarme, dalla giornata di ieri, per il terribile Incidente durante la Firenze-Viareggio nel quale il giovane Michael Antonelli ha riportato conseguenze terribili. Trasportato subito in ospedale, le condizioni del 19enne ciclista italiano sono subito state critiche. Oggi, la società ...