Il DLC gratuito di LEGO Worlds non risulta disponibile su Switch senza l' iscrizione

La versione PC di Resonance of Fate riceverà il pacchetto per le texture in alta definizione come DLC gratuito : Nella giornata di oggi Square Enix ha annunciato che la versione PC dell'edizione remaster di Resonance of Fate riceverà un pacchetto gratuito contenente gli aggiornamenti per l'alta definizione gratuitamente.come riporta Gamingbolt, Resonance of Fate è un action\RPG pubblicato per la scorsa generazione di console, pur essendo un titolo valido ed originale (con un sistema di combattimento originale ma ostico da padroneggiare) è passato un po' in ...