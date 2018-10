Icardi contro Higuain A Milano la festa è argentina

Inter-Milan : è Icardi contro Higuain - che derby! : In comune hanno l'Argentina, il numero "9" e la città di Milano. Le analogie tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain finiscono però qui. Il primo si è formato a Barcellona e oggi è all'Inter, il secondo è ...

L’Inter vince anche contro la Spal - Spalletti elogia Keita e Icardi : “ecco cosa penso di loro” : Luciano Spalletti parla subito dopo il match tra Inter e Spal, l’opinione dell’allenatore nerazzurro dopo il trionfo della sua squadra Con una doppietta di Icardi, l’Inter porta a casa una vittoria dopo la sfida in casa della Spal. Luciano Spalletti commenta la prestazione dei suoi uomini, tra gesti atletici da elogi e attimi di confusione. “Il primo nemico dopo una partita di Champions vinta è il rischio che tutto ...

L'Inter vince anche contro la Spal : Icardi ancora decisivo : Tantissima fatica per L'Inter, che vince in casa della Spal , 1-2, grazie alla doppietta di Icardi, ma rischia tantissimo. Meriti alla squadra di Leonardo Semplici, brava a lottare su tutti i palloni ...

‘Spallata’ di Icardi - la squadra di Semplici gioca bene ma sbatte contro Handanovic : tre punti d’oro per Spalletti ma squadra di rivedere in trasferta [FOTO] : 1/37 Filippo Rubin/LaPresse ...

Inter - Spalletti contro la Spal si affida ancora a Icardi e Nainggolan : L'ottava giornata di campionato si chiuderà con il posticipo allo stadio Mazza di Ferrara tra Spal e Inter. Due squadre che hanno cominciato la stagione con obiettivi ben differenti visto che i padroni di casa puntano ad una salvezza tranquilla, mentre gli ospiti vogliono confermarsi in zona Champions. In classifica i nerazzurri si sono ripresi dopo aver raccolto quattro punti nelle prime quattro giornate, e ora sono terzi a tredici punti, a ...

Inter - Icardi : 'Contro il Psv sapevamo di poter raggiungere la testa del girone. Quando si vince si lavora meglio' : Due su due per l'Inter, due su due per Icardi. I match in Champions contro il Tottenham e contro il Psv hanno sorriso alla squadra di Luciano Spalletti, con un Mauro Icardi versione predatore che è ...

Champions League - il Napoli in salita contro un lanciatissimo Liverpool : Inter ok con il PSV Eindhoven - ci pensa Icardi : L’esordio casalingo in Champions League del Napoli non poteva essere più emozionante. Al San Paolo arriva il lanciatissimo Liverpool, vice campione d’Europa e primo in Premier League (alla pari con il Manchester City). I Reds, inoltre, hanno vinto la prima nella competizione contro il Psg e sono nella griglia dei favoriti per la vittoria finale. Ci vorrà dunque il miglior Napoli per provare a fermare gli inglesi e per non compromettere da ...

Retroscena Icardi : settimana scorsa nuovo incontro Wanda-Ausilio per il rinnovo : Il rinnovo di Mauro Icardi si farà, bisogna solo capire quando. E la data potrebbe essere vicina perchè come svelato dal Corriere dello Sport nel corso della passata settimana la mogile e agente Wanda Nara, ha incontrato in gran segreto il direttore sportivo Piero Ausilio nel suo ufficio privato di Milano. LA PROPOSTA DELL'INTER - ...

Inter - l'UEFA premia Icardi : la rete contro il Tottenham è il Goal of the Week : La rete realizzata da Mauro Icardi contro il Tottenham è stata votata dagli appassionati come gol della settimana. Il tiro a volo dell'argentino, sul cross al bacio di Asamoah dalla sinistra, ha ...

Inter - Spalletti si affida a Nainggolan e Icardi contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

Inter-Tottenham - Icardi e Spalletti in coro : “Possiamo giocarcela contro chiunque” : La vittoria in rimonta contro il Tottenham ha permesso all’Inter di conquistare tre punti fondamentali nell’economia del girone di Champions League. Il ribaltone è nato dal gran gol al volo di Mauro Icardi, fino a quel momento un po’ fuori dal match. Il capitano nerazzurro nel post partita ha dichiarato: “Sono capitato lì, sono rimasto fuori area. Ringrazio Asamoah che mi ha messo una palla fantastica. Noi siamo ...

Gol Icardi e Vecino - delirio Inter contro il Tottenham [VIDEO] : Gol Icardi – E’ andata in scena la partita di Champions League tra Inter e Tottenham. Dopo un inizio incoraggiante dei nerazzurri sono venuti fuori gli ospiti, che nel primo tempo hanno sfiorato il vantaggio con Kane su un’imbucata meravigliosa di Eriksen. Nella ripresa il danese si mette in proprio: prima trova la risposta di Handanovic, poi, grazie anche alla deviazione di Miranda, realizza il gol dello 0-1. L’Inter prova a ...

DIRETTA/ Inter Tottenham streaming video e tv : Icardi contro Kane - "golden gol". probabili formazioni e quote : DIRETTA Inter Tottenham, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo B nella Champions League(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:20:00 GMT)

Keita favorito su Icardi contro il Parma : Ritorna il campionato, ritorna la Serie A ed aprire questa quarta giornata sarà Inter-Parma che si giocherà alle 15:00. Spalletti si aspetta una prova di forza da parte dei suoi dopo la vittoria contro il Bologna, vincere con il Parma sarebbe importante per non perdere altro terreno nei confronto degli avversari. Il tecnico di Certaldo tuttavia ancora deve sciogliere alcuni dubbi di formazione, soprattutto nel reparto offensivo che vede in ...