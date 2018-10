Con Tap si sgretola il "modello M5s" in Puglia : Il matrimonio tra il Movimento 5 stelle e la Puglia, terza regione per consensi ai grillini dopo Campania e Sicilia alle ultime elezioni, sembra andare incontro a una profonda crisi di fiducia ora che i rappresentanti eletti ritrattano le loro promesse. Era già successo con Ilva e oggi la storia si

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : Groenewegen vince la prima tappa - 5° Trentin. MosCon ci prova da lontano : Dylan Groenewegen si aggiudica la prima frazione del Tour of Guangxi 2018: il corridore della LottoNL-Jumbo conferma i favori del pronostico e non dà scampo agli avversari in volata. Completano il podio il tedesco Max Walscheid e l’altro olandense Fabio Jakobsen. Il nostro Matteo Trentin si piazza in quinta posizione dietro a Pascal Ackermann della Bora-hansgrohe, mentre il francese Arnaud Demare termina la tappa con un deludente settimo ...

Mercato NBA – Perchè Kristaps Porzingis non ha firmato il rinnovo Con i Knicks? Ecco i motivi della scelta : Kristaps Porzingis non firma il rinnovo con i New York Knicks: Ecco il motivo della scelta fatta dal lungo lettone Scaduto il termine ultimo per il rinnovo di contratto, fissato per il 15 ottobre, Kristaps Porzingis ha deciso di prolungare il suo contratto con i New York Knicks. Una decisione presa di comune accordo con la franchigia, dunque i fan newyorkersi possono stare tranquilli. Alla base della scelta c’è la volontà di non ...

I movimenti No-Tap Contro gli M5s : "Voltagabbana - ora dimettetevi" : Il silenzio del Movimento 5 Stelle stride con le proteste dei comitati No-Tap che nella politica pentastellata avevano creduto per bloccare la realizzazione del gasdotto, battaglia storica dei grillini. Adesso gli esponenti di governo, nell'imbarazzo generale, allargano le braccia, e al porto di Brindisi gli attivisti sono arrivati a chiederne le dimissioni. "Qui ci sono degli impegni politici presi e vanno rispettati", dice il portavoce dei No ...

Tap : Conte Convoca parlamentari e Consiglieri pugliesi : Il vertice in serata, dovrebbe dare il via ai lavori per gasdotto. La nave che dovrà compiere i rilievi sottomarini è nel porto Brindisi pronta a salpare -

F1 - Verstappen : «Non sono d'accordo Con l'estensione delle qualifiche» : ROMA - La proposta di aggiungere un'ulteriore sessione alle qualifiche, alla quale arriverebbero solo otto piloti, non convince Max Verstappen. Secondo il driver della Red Bull una eventuale 'Q4' le ...

Tap - Conte Convoca M5s per la decisione finale. I movimenti Contro il gasdotto : “Se non c’è stop - dimettetevi” : Il giorno della chiarezza sul gasdotto Tap è arrivato e porta in grembo una bufera, in ogni caso: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per oggi pomeriggio i rappresentanti istituzionali pugliesi del M5s e il sindaco di Melendugno (Lecce), Marco Potì. Dopo il Consiglio dei Ministri sulla manovra, intorno alle 19, a Palazzo Chigi verrà comunicata la posizione ufficiale del governo sul metanodotto in costruzione nel Salento. In ...

La seConda vita di Benedetto Perrina : a 74 anni correrà la tappa finale del Giro d'Italia di Handbike : Il Giro d'Italia di Handbike si chiude domani tra le vie del quartiere Crocetta e ai nastri di partenza della finalissima ci sarà anche Benedetto Perrina , classe 1944, irpino di nascita ma ormai ...