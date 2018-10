Temptation Island Vip | Nicolò Ferrari | ‘Era Nilufar Addati a cercarmi’

tvzap.kataweb

: Temptation Island Vip, grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar… - Simo_Ventura : Temptation Island Vip, grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar… - Simo_Ventura : #Repost #highlanderdj TEMPTATION ISLAND VIP - LA CANZONE DI SIMONA VENTURA (E NON SOLO) Video completo ??… - trash_italiano : NOI CI MERITIAMO TEMPTATION ISLAND TUTTO L'ANNO. OGNI TRE MESI UN'EDIZIONE. #TemptationIslandVip -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Sono veramente amareggiato per come lei sta rigirando la frittata. Non voglio passi quello che non è stato. Alcune cose non sono state mandate in onda, ma vi assicuro che era lei ad avvicinarsi ogni volta me. Mi cercava e aveva voglia di parlarmi”.commenta dalle pagine di Uomini e donne magazine la ritrovata felicità die Giordano Mazzocchi, che sono usciti daVip mano nella mano malgrado nel villaggio delle fidanzate ci fosse proprio lui, corteggiatore dia Uomini e donne e naturalmente avversario in amore di Giordano. Sul webè stato accusato di volersi intromettere nella coppia, ma la sua versione è decisamente diversa: … A differenza di quello che ha detto, non stava tutto il tempo dire che Giordano le mancava e che l’amava, ma anzi spesso lo criticava sottolineava tutte le sue mancanze ...