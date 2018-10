huffingtonpost

: Vede la moglie su Google Maps con l'amante e chiede il divorzio - HuffPostItalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Un uomo peruviano ha divorziato dopo aver scoperto suche lalo tradiva: lo riporta il tabloid britannico Daily Mail, che pubblica le immagini di lei con un altro seduta su una panchina di Lima. Le immagini erano state scattate dagli obiettivi a 360 gradi dinel 2013.Il marito della donna stava guardando l'applicazione diperre come raggiungere un ponte nel più breve tempo possibile quando ha notato la figura di una donna seduta sulla panchina: quelle immagini l'hanno subito insospettito per via dei vestiti che la donna indossava e, nonostante il suo volto fosse oscurato, l'ha guardata più da vicino e l'ha subito riconosciuta.E non ha avuto dubbi sul fatto che l'uomo ritratto in quell'immagine non fosse un semplice amico di sua: il suo rivale era comodamente sdraiato sulla panchina con la testa appoggiata sulla gamba della donna ...