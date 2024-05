Arresto Toti - il governatore si presenta dal gip per l' interrogatorio di garanzi - tribunale blindato

Genova, 9 mag. (Adnkronos) - "Toti si deve dimettere". E' la richiesta che arriva dagli organizzatori di una manifestazione in corso in piazza De Ferrari a Genova, sede della Regione Liguria . Sono alcune decine le persone che, armate di cartelloni, ...

Genova, 9 mag. (Adnkronos) – “Toti si deve dimettere”. E’ la richiesta che arriva dagli organizzatori di una manifestazione in corso in piazza De Ferrari a Genova, sede della Regione Liguria . Sono alcune decine le persone che, armate di cartelloni, ...

Interrogatorio di Toti in Procura, un cartello “Lavori in corso” blocca l’accesso ai cronisti - Interrogatorio di toti in Procura, un cartello “Lavori in corso” blocca l’accesso ai cronisti - Genova – Si tiene l terzo piano di palazzo di giustizia l’interrogatorio di Giovanni toti, il presidente della regione Liguria agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione nell’ambito dello ...

FI prova a uscire dall’imbarazzo per l’inchiesta Toti: il coordinatore lombardo Sorte organizza una maxi-cena per 800 a sostegno di Tajani - FI prova a uscire dall’imbarazzo per l’inchiesta toti: il coordinatore lombardo Sorte organizza una maxi-cena per 800 a sostegno di Tajani - I tavoli saranno composti da 8 persone per una capienza di 800 persone. Non è chiaro se gli invitati dovranno pagare per la cena o se sarà offerta dal partito ...

Toti, svelato il piano dopo le Europee: c’era anche il piano “B” - toti, svelato il piano dopo le Europee: c’era anche il piano “B” - Caso toti, prima Fdi altrimenti FI ... Tanto è vero che la premier aveva visitato, come prima regione, proprio la Liguria per il suo tour per firmare gli accordi di Coesione e Sviluppo previsti dal ...