(Di venerdì 10 maggio 2024) Alcune personerimaste ferite neglitra manifestanti e forze dell’ordine (video) durante ilgli, la kermesse a cui giovedì è stata contestata la ministraFamiglia Eugenia Roccella. Una ragazza è stata trasportata dal 118 all’ospedale Santo Spirito con un trauma cranico, mentre due poliziottiportati al San Carlo di Nancy con contusioni varie. Il contatto si è verificato quando glihanno provato a deviare dal percorso stabilito per dirigersi verso viaConciliazione, dove si trova l’auditorium in cui si tiene ...

Stati Generali Natalità, scontri a corteo Roma: feriti una ragazza e due poliziotti - Stati Generali Natalità, scontri a corteo roma: feriti una ragazza e due poliziotti - (Adnkronos) - Tre feriti negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo degli studenti a roma contro gli Stati Generali della Natalità. Il contatto tra manifestanti e forze ...

Serie A: scontro diretto per la Champions tra Atalanta e Roma - Serie A: scontro diretto per la Champions tra Atalanta e roma - Domenica 12 maggio al Gewiss Stadium si giocherà il match valevole per la 36esima giornata di Serie A, tra Atalanta e roma, uno scontro diretto per la zona Champions tra due squadre che si trovano ...

Roma, scontri al corteo degli studenti contro gli Stati generali della natalità: ci sono feriti - roma, scontri al corteo degli studenti contro gli Stati generali della natalità: ci sono feriti - Alcune persone sono rimaste ferite negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine ( video) durante il corteo degli studenti a roma contro gli Stati generali della natalità, la kermesse a cui giove ...