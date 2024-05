The Bear sta tornando

(Di venerdì 10 maggio 2024) The3 Si riaccendono i fornelli. Disney+ ha diffuso il primo teaser e un’immagine della terza stagione di The, l’acclamata serie che arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming in Italia, con tutti gli episodi disponibili al lancio. La terza stagione di Theseguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The– il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo ...

