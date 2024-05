La Terra si prepara all' arrivo di una forte tempesta solare

(Di venerdì 10 maggio 2024) : i primi effetti dovrebbero manifestarsi già stasera, mentre quelli più intensi sono previsti nella giornata di sabato 11 maggio. Il Centro di previsione meteorologica spaziale dell'agenzia statunitense Noaa ha aumentato il livello previsto per laa quello G4, il secondo più alto sulla scala, che prevede impatti sulla rete elettrica, sui sistemi di navigazione satellitare come il Gps e problemi a satelliti e veicoli spaziali, oltre alla maggiore probabilità di poter ammirare le aurore boreali anche a basse latitudini. "Lapotrà iniziare già oggi e proseguirà poi nella giornata di domani. Ma l'attivitàsi manterrà intensa anche nel prossimo periodo, ci stiamo avvicinando al picco", dice all'ANSA Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste. Laè dovuta ...

Sana'a, 29 apr. (Adnkronos) - I ribelli Houthi dello Yemen stanno monitorando "i preparativi degli Stati Uniti per una vasta campagna aerea contro lo Yemen, che includerà anche un attacco via terra ". Lo ha riferito il quotidiano libanese Al Akhbar, ...

Zampa Fest vi aspetta al Parco Ferrari di Modena - Zampa Fest vi aspetta al Parco Ferrari di Modena - Livisto – multinazionale di prodotti farmaceutici veterinari – dà il via alla terza edizione di Zampa Fest, l’iniziativa dedicata al divertimento e al relax in piena condivisione tra cani e umani. Zam ...