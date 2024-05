Bce - Elderson | molto probabile un taglio dei tassi a giugno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (askanews) – Il Consiglio direttivo della Bce procederà “probabilmente” ad undeidi interesse a, ma per il dopo non c’è alcun tipo di impegno su un percorso predeterminato di riduzioni. Lo ha affermato Frank, componente del Comitato esecutivo, a margine di un evento a Roma del Festival dello sviluppo sostenibile. “Questa è una riunione con le (nuove-ndr) previsioni economiche” dei tecnici della Bce. “Quindi guarderemo alle previsioni – ha detto – e se consolideranno i livelli di fiducia che abbiamo oggi” su un calo sostenibile dell’inflazione media dell’area euro verso l’obiettivo del 2% “èche facciamo un passo”. Quindi, gli è stato chiesto, undeia ...

