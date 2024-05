Bce - alcuni membri del direttivo favorevoli al taglio dei tassi già ad aprile | si legge nelle minute

(Di venerdì 10 maggio 2024)del consiglionella riunione del 10-11a Francoforte hanno indicato di sentirsi “abbastanza fiduciosi che i tre elementi della funzione di reazione del Consigliodesse motivo per una riduzione deidi interesse già nella presente riunione”. E’ quanto emerge dalledi quella riunione pubblicate oggi dalla banca centrale europea. “Questi– si– hanno anche fatto riferimento alle considerazioni sulla gestione dei rischi, ritenendo che la bilancia dei rischi si era spostata negli ultimi tempi. Il rischio di rimanere al di sotto dell’obiettivo di inflazione e di dover alla fine pagare un prezzo troppo alto in termini di declino ...

Europee, Lupo "Più impegno contro le diseguaglianze" - Europee, Lupo "Più impegno contro le diseguaglianze" - PALERMO (ITALPRESS) - 'L'Europa deve regolare in maniera sicura il mercato del lavoro: serve una direttiva che possa orientare la legislazione ...

Europee, Lupo “Servono politiche incisive per la sicurezza sul lavoro” - Europee, Lupo “Servono politiche incisive per la sicurezza sul lavoro” - PALERMO (ITALPRESS) - "L'Europa deve regolare in maniera sicura il mercato del lavoro: serve una direttiva che possa orientare la legislazione dei Paesi me ...

FI prova a uscire dall’imbarazzo per l’inchiesta Toti: il coordinatore lombardo Sorte organizza una maxi-cena per 800 a sostegno di Tajani - FI prova a uscire dall’imbarazzo per l’inchiesta Toti: il coordinatore lombardo Sorte organizza una maxi-cena per 800 a sostegno di Tajani - I tavoli saranno composti da 8 persone per una capienza di 800 persone. Non è chiaro se gli invitati dovranno pagare per la cena o se sarà offerta dal partito ...