Esplosione a Barra | morto un uomo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Poco fa, i carabinieri sono intervenuti a Cupa Vicinale Bolino 23, nella periferia orientale di Napoli, per una forteche ha scosso la zona. L’incidente, avvenuto all’interno di un garage, ha causato la morte di un, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori. Soccorsi immediati, da chiarire la dinamica Al momento, le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini per determinare le cause esatte dell’. Secondo le prime ricostruzioni, l’potrebbe essere stata innescata da materiali presenti all’interno del garage, ma questa ipotesi è ancora in fase di verifica. Il personale dei vigili del fuoco, arrivato tempestivamente sul posto, ha messo in sicurezza l’area ed evitato il propagarsi delle fiamme. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, mentre le autorità ...