VivaRai2! chiude con ospiti Amadeus - Ultimo e Jovanotti

(Di venerdì 10 maggio 2024)con grandiil mattin show dei record!, insieme a Fiorello ancheCala il sipario su!, il mattin show dei record. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno chiuso con il botto, con una serie did’eccezione:, protagonista di un’esilarante esibizione al semaforo in coppia con lo showman;, che ha cantato al piano il nuovo singolo Altrove e un’originale versione di Albachiara in diretta dallo stadio Olimpico, e, che ha salutato il pubblico sulle note di un remix di Azzurro. Sette mesi di programmazione che si possono raccontare in una serie di numeri da capogiro. Dalla messa in onda del 6 novembre, via ...

