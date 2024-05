Legge 40 - le linee guida in Gazzetta ufficiale Dal consenso al diritto alla diagnosi pre-impianto le novità grazie alle sentenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildell’uomo non potrà essere ritirato se la fecondazione è avvenuta e una potrà richiedere l’dell’embrione anche se il partner è deceduto o se il rapporto è finito. Sono “figlie” di due importantissimequeste indicazioni contenute nelledel ministero della Salute che ha pubblicato il documento con le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, come richiesto d40 del 2004. Fra le previsioni, del decreto ministeriale pubblicato in, c’è quella che dopo la fecondazione assistita dell’ovulo, ilpma non può essere revocato e la donna può richiedere l’...