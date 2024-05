Uomini e Donne - ex dama dura contro Mario Cusitore e Ida Platano | Lei se l’è cercata la delusione perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le ultime puntate disono state piuttosto turbolente: al centro dell’attenzione, infatti, c’è stata la vicenda che ha coinvolto Ida. Nelle scorse settimane il corteggiatore campano era stato oggetto di una segnalazione secondo cui avrebbe passato una notte insieme ad una ragazza bionda di nome Melissa – ex partecipante del programma – in un b&b a Napoli.per diverso tempo ha negato di essere stato in compagnia di questa donna, almeno fino a ieri, quando ha confessato di essere stato in camera con lei per due volte, ma ha anche aggiunto che con lei non sarebbe successo nulla. Sulla questione è intervenuta l’exVeronica Ursida, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo. Veronica si è mostrata molto ...