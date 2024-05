Per fortuna la siccità ha colpito il Sud e la Sicilia e molto meno il Centro-Nord | polemiche per le parole di Lollobrigida in Senato

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Perquest’anno lahail Sud e lail”. Sono le incredibilipronunciate ieri dal ministro dell’Agricoltura, Francesco, nel corso del Question time in. Attorno alla sua dichiarazione sono scoppiate le. Per il segretario del Pd, Anthony Barbagallo, “è un’affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quantovergognare“, che in più “evidenzia l’inadeguatezza del governo a individuare soluzioni concrete ma pure la beffa della compiacenza del governo perché non piove nel Mezzogiorno”. Il ministro si è difeso ...

