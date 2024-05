Doppia scossa di terremoto in Calabria

(Di venerdì 10 maggio 2024) Unadisi è verificata nel territorio di Delianuova, in provincia di Reggio. La prima ha avuto una magnitudo di 3.5, ad una profondità di 22 chilometri, e la seconda, pochi minuti dopo, di 2.0, a 16 chilometri. Le verifiche effettuate dai carabinieri hanno consentito di accertare che le due scosse non hanno provocato feriti, né danni.

Terremoto oggi a Napoli . Una forte scossa la cui magnitudo è stata calcolata in 3.7 dall'Ingv è stata avvertita distintamente dalla popolazione domenica 14 aprile alle 9.44. A...

Ancora un Terremoto nell’area dei Campi Flegrei . Il sisma, di magnitudo 2.4, si è verificato la scorsa notte, alle 3.47 del mattino – come riportato dal sito dell’Osservatorio Vesuviano – a una profondità di 2.6 chilometri. L’evento è stato ...

Napoli, doppia scossa di terremoto: tremano i Campi Flegrei - Napoli, doppia scossa di terremoto: tremano i Campi Flegrei - doppia scossa di terremoto a Napoli, tremano di nuovo i Campi Flegrei dopo giorni di apparente calma. Non si sa ancora la magnitudo degli eventi sismici, ma sono stati avvertiti in diverse zone della ...

