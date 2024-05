Tumori - +16% casi al seno in 10 anni in Italia Campagna su percorsi di cura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - In, in 10, idi tumore della mammella sono aumentati del 16%: erano 48mila nel 2013 e sono stati 55.900 nel 2023. Si tratta della neoplasia più frequente non solo fra le donne, ma in tutta la popolazione. Dall'altro lato, sono sempre più efficaci gli strumenti a disposizione dei clinici per affrontare la malattia e, oggi, oltre 834mila pazienti vivono dopo la diagnosi. Il percorso di, che è diverso per ogni donna, deve sempre collocarsi all'interno dei centri dilogia, le Breast Unit, che garantiscono una presa in carico multidisciplinare e maggiori possibilità di sopravvivenza. Per far comprendere a tutti, pazienti, caregiver e cittadini, come ogni tumore della mammella debba seguire uno specifico percorso di, definito ...