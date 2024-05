F1 - Ferrari ‘B’ a Imola | SF-24 molto rinnovata sul circuito del Santerno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una rivoluzione? Quasi. Lafinora ha deciso di non introdurre alcuno step evolutivo sulla SF-24 nei primi sei appuntamenti del Mondiale 2024 di F1. L’obiettivo del Team Principal, Frederic Vasseur, era quello di lavorare alacremente con la versione base della macchina per comprendere pregi e difetti e massimizzare la correlazione tra dati al simulatore e riscontri in pista. A, dal 17 al 19 maggio, vedremo una sorta di versione “B” della Rossa. Lo si è compreso già dando uno sguardo al Filming Day che la vettura del Cavallino Rampante ha effettuato nelle ultime ore a Fiorano, concesso dal regolamento per effettuare le riprese commerciali con il nuovo logo HP sulla carrozzeria e sulle ali. Non si lascia nulla al caso ed ecco l’occasione. Un modo anche per mettere appunto il feeling tra il monegasco Charles Leclerc e il suo nuovo ingegnere ...

