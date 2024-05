Cinema - lanciata Academy100 per la 100esima cerimonia degli Oscar

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (askanews) – In onore della, che avrà luogo nel 2028, oggi l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha pubblicamente lanciato, una campagna internazionale da 500 milioni di dollari, ideata per garantire il futuro alle tante iniziative dell’Academy, accrescerne il successo nei prossimi 100 anni e creare una forte legame con il pubblico, attraverso la passione comune per il. L’Academy ha annunciato la creazione di questa iniziativa nel corso di una conferenza stampa promossa da Cinecittà oggi a Roma a cui erano presenti Bill Kramer, ceo Academy, Janet Yang, presidente Academy e Jacqueline Stewart, direttore e presidente Academy Museum, oltre a Chiara Sbarigia e Nicola Maccanico, rispettivamente presidente e ad di ...