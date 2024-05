Montesarchio - l’assessore Papa | II nuovo sistema di videosorveglianza aumenterà la sicurezza dei cittadini

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’installazione di nuove telecamere in grado di leggere le targhe delle auto e il potenziamento, significativo, deldidel Comune diè un dato molto positivo per la nostra Città”. Cosìall’Innovazione Tecnologica Angelacommenta la fase operativa che in questi giorni sta portando all’installazione di 14 nuove telecamere “intelligenti” e il potenziamento di quelle esistenti. “Questa amministrazione ha fatto dellaun fiore all’occhiello, da perseguire chiaramente con una collaborazione virtuosa con le Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il lavoro svolto, con l’aumento di personale della Polizia Locale e come evidenziato sfruttando tutte le possibilità offerte dalla tecnologia. Per questo è un ...

Montesarchio, ecco le nuove telecamere di videosorveglianza: serviranno anche a leggere le targhe dei veicoli in infrazione - montesarchio, ecco le nuove telecamere di videosorveglianza: serviranno anche a leggere le targhe dei veicoli in infrazione - Al via a montesarchio l’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza ed il potenziamento del sistema già esistente. Come noto, a rinforzare il sistema di videosorveglianza arriveranno 14 ...

A MONTESARCHIO NUOVE VIDEOCAMERE: AL VIA L’INSTALLAZIONE - A montesarchio NUOVE VIDEOCAMERE: AL VIA L’INSTALLAZIONE - Come noto a rinforza il sistema di videosorveglianza arriveranno 14 nuove telecamere in grado di leggere le targhe dei veicoli, che andranno ad integrare il sistema esistente coprendo ampie aree del ...

Montesarchio, aderisce alla Lega l’avvocato Roberto Sodano - montesarchio, aderisce alla Lega l’avvocato Roberto Sodano - L’ avvocato Roberto Sodano, di montesarchio, già Presidente cittadino di montesarchio del partito Noi di Centro, facente capo all’ On. Clemente Mastella, e già Segretario cittadino di montesarchio del ...