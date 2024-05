Joe Biden pronto ad annunciare nuovi dazi contro la Cina Nel mirino auto elettriche e batterie

(Di venerdì 10 maggio 2024) Mentre il presidente cinese Xi Jinping si trova in Ungheria, paese dove il colosso cinese diByd si appresta ad aprire uno stabilimento che le consentirebbe di bypassare eventualieuropei, da Washington giunge la notizia che Joesi appresta a presentare nuove misurePechino. Nelproprio i veicoli elettrici, lee i pannelli solari, produzione in cui ladetiene una consolidata leadership globale. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già martedì prossimo, stando a quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Misure che, secondo gli esperti, avranno però un effetto limitato sulle aziende cinesi: quella digià evitano il mercato americano, mentre quelle di ...

Passano le settimane ma non accenna a diminuire lo scontro tra l’Unione europea e la Cina. Il motivo del contendere è quello dei sussidi cinesi erogati dal governo di Xi Jinping per supportare l’industria delle automobili elettriche. Una pratica ...

C’era chi sperava in grandi profitti a breve termine, chi voleva archiviare i veicoli a benzina e diesel nel giro di dieci anni, chi profetizzava un futuro iper-green. Ma le auto elettriche non hanno rispettato le aspettative e la realtà è molto ...

Fiat Mirafiori: sarà quello il "cavallo di Troia" per le auto cinesi Leapmotor in Italia - Fiat Mirafiori: sarà quello il "cavallo di Troia" per le auto cinesi Leapmotor in Italia - "Chi invita i cinesi in Italia si assumerà la responsabilità di quel potrebbe succedere". E quel che potrebbe succedere, naturalmente, riguarda gli stabilimenti di Stellantis visto che queste parole s ...

Biden pronto a varare nuovi dazi su auto, batterie e pannelli cinesi. Secondo Bloomberg decisione già prossima settimana - Biden pronto a varare nuovi dazi su auto, batterie e pannelli cinesi. Secondo Bloomberg decisione già prossima settimana - Negli Usa l'amministrazione del presidente Joe Biden e pronta a svelare già la prossima settimana una decisione radicale sui dazi cinesi, che dovrebbe colpire i settori strategici chiave respingendo ...

Cina-Usa, torna a scaldarsi il fronte commerciale. Auto elettriche e solare nel mirino di Biden - Cina-Usa, torna a scaldarsi il fronte commerciale. auto elettriche e solare nel mirino di Biden - Per altro, per luglio è atteso anche l’esito della indagine che la Ue sta portando avanti sui presunti sussidi illeciti che le produttrici di auto elettriche cinesi riceverebbero dal loro governo. La ...