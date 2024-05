Cina | rafforza norme per pagamenti anticipati di servizi assistenza ad anziani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Pechino, 10 mag – (Xinhua) – Il ministero degli Affari Civili e altri sei dipartimenti hanno pubblicato una linea guida per regolamentare il pagamento anticipato deidiagli, ha dichiarato oggi il ministero in una conferenza stampa. La linea guida incoraggia la fornitura didiagliattraverso il pagamento mensile. In caso di pagamento anticipato, si legge, il periodo massimo di similiper questinon dovrebbe superare i 12 mesi. Il documento riporta che il deposito massimo per un individuo non dovrebbe superare 12 volte la sua tariffa mensile di soggiorno. Per garantire la sicurezza delle quote associative anticipate, la linea guida richiede la creazione di meccanismi di ...