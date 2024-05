Napoli - parlano anche Scarlato e Carannante

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gennaro, ex calciatore dele primo capitano dell’era De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Delietta Gol’ in onda su Prima Tv e Tv Luna. Di seguito le sue parole. “Trentadue punti in meno rispetto allo scorso campionato sono tanti, ma quello che preoccupa sono le prestazioni. La partita con l’Udinese è stata davvero brutta e l’Udinese addirittura è riuscita a fare peggio giocando senza agonismo”. L’anno scorso il… “L’anno scorso ilera temutoin campo europeo e aveva tutto per vincerela Champions. Quest’anno invece è l’esatto opposto e le squadre prendono corraggio quando affrontano il, si è visto con il Frosinone, l’Empoli e queste prestazioni rischiano di offuscare quelle meravigliose dell’anno ...

Gennaro Scarlato , ex giocatore del Napoli e primo capitano dell’era De Laurentiis, è opinionista anche lui della trasmissione ‘Delietta Gol’ in onda su Prima Tv canale 17 e TV Luna canale 83. Di seguito le sue dichiarazioni. “Da allenatore dico che ...

L'EX BOLOGNA - Nervo: "Nonostante la stagione, giocare contro il Napoli non è mai semplice" - L'EX BOLOGNA - Nervo: "Nonostante la stagione, giocare contro il napoli non è mai semplice" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Nervo, ex calciatore del Bologna. Che gara si aspetta tra napoli e Bologna“Andare a giocare a napoli, nonost ...

Capri, porto sold out: barche e grandi yacht prenotati fino a settembre - Capri, porto sold out: barche e grandi yacht prenotati fino a settembre - Posti barca, è record di prenotazioni per il Porto turistico di Capri che è praticamente sold out fino al prossimo settembre con oltre 4mila prenotazioni, dato che prosegue la tendenza positiva di ...

L'ex Napoli contro Zeman Jr, due giorni alla finalissima Pompei-Nola: in palio c'è l'accesso alla fase nazionale - L'ex napoli contro Zeman Jr, due giorni alla finalissima Pompei-Nola: in palio c'è l'accesso alla fase nazionale - Rossoblù e bianconeri si affronteranno domenica pomeriggio allo stadio Bellucci: le ultime, il regolamento e la nota sui tifosi ...