Autonomia regionale in arrivo | come influirà sulla scuola e gli insegnanti?

(Di domenica 7 ottobre 2018) E’ stato avviato da alcune regioni italiane l’iter per ottenere l’, amministrativa e legislativa, su alcuni temi fondamentalilavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e governo del territorio. Le regioni interessate sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sull’veneta, è intervenuto tramite Facebook l’assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Enrico Panini. Di seguito il testo di quanto ha scritto in un post. Veneto e: cosa accade nella? “Tra pochi giorni, probabilmente il 22 ottobre, il Consiglio dei ministri varerà il disegno di legge sull’del Veneto, cui seguirà a breve quello della Lombardia, dell’Emilia Romagna e di altri territori del centro e del Nord. Quel testo di legge non potrà essere corretto in Parlamento perché deputati ...