Valderice e Trapani, con una serie di iniziative, ricordano il giornalista e sociologo Mauro Rostagno nel trentesimo anniversario dell’omicidio. Trent'anni fa l'omicidio di Mauro Rostagno. Per il suo omicidio è stata riconosciuta la matrice mafiosa nei primi due processi, celebrati oltre vent'anni dopo l'assassinio.



"La memoria di una vittima di mafia oltrepassa lo strazio per la vita umana vigliaccamente spezzata. Essa costituisce un monito per la società e per le stesse istituzioni della Repubblica". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando l'uccisione, 30 anni fa,di Mauro Rostagno. "L'agguato criminale contro Mauro Rostagno venne concepito per far zittire la sua voce libera nel denunciare le trame mafiose", aggiunge Mattarella, lodando il suo impegno giornalistico che resta un "esempio".(Di mercoledì 26 settembre 2018)

