Giro d’Italia 2019 – Bologna si tinge di Rosa | le FOTO della presentazione della Grande

Giro d’Italia 2019 : si parte da Bologna con la cronoscalata sul San Luca. In Emilia-Romagna anche una frazione per velocisti ed un’altra crono : Il Giro d’Italia 2019 prenderà il via sabato 11 maggio a Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 km che partirà dal centro del capoluogo emiliano per poi culminare in vetta alla durissima ascesa del San Luca. Un avvio altamente spettacolare che creerà subito dei distacchi importanti tra gli uomini di classifica che vanno a caccia della maglia rosa. La seconda tappa della Corsa Rosa ripartirà da Bologna e si dirigerà verso sud. La ...

Giro d’Italia 2019 – Svelato l’arrivo della cronometro di chiusura : ecco la località dell’ultima tappa : Scelta la location per l’ultima tappa della 102ª edizione del Giro d’Italia: nel 2019 l’arrivo della corsa Rosa sarà a Verona Giornata importante, quella di oggi, per il ciclismo italiano. Dopo l’annuncio dei convocati di Davide Cassani per gli imminenti Mondiali di ciclismo di Innsbruck, arriva un’altra importante notizia che riguarda la prossima edizione del Giro d’Italia. La Corsa Rosa, che ...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso : tutte le novità sulle 21 tappe. Tra cronometro e tapponi di montagna : anticipazioni e indiscrezioni : Con il passare dei giorni aumentano le voci sul possibile percorso del Giro d’Italia 2019 che scatterà il prossimo 11 maggio. La presentazione ufficiale del tracciato si terrà entro la fine di quest’anno ma sono già emersi alcuni dettagli su quali saranno le località che con buona probabilità verranno toccate dalla prossima Corsa Rosa. Ormai sembrano esserci pochi dubbi sulla partenza che dovrebbe avvenire da Bologna con una ...

Vuelta 2018 – Yates fa il fenomeno - il ciclista britannico cerca le differenze con il Giro d’Italia : “ecco cos’è cambiato” : Simon Yates protagonista assoluto della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna 2018, il ciclista britannico parla dopo la sua grandiosa prestazione Il vero protagonista della tappa odierna della Vuelta di Spagna è stato Simon Yates. Il ciclista della Mitchelton-Scott si è aggiudicato in un colpo solo alla quattordicesima frazione del Giro iberico con una prestazione da urlo maglia rossa e tappa. AFP/LaPresse Il britannico ha parlato ...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso e tutte le tappe. Tra cronometro e alta montagna : scenari - anticipazioni - indiscrezioni : Emergono sempre più dettagli sul percorso del Giro d’Italia 2019 che scatterà il prossimo 11 maggio. Naturalmente si parla soltanto di alcune indiscrezioni e di rumors visto che la certezza arriverà soltanto entro la fine dell’anno quando verrà ufficialmente presentato il tracciato della prossima Corsa Rosa ma intanto inizia già a delinearsi un quadro su come potrà essere il Giro d’Italia 2019. Partenza da Bologna con una ...

Montepremi Vuelta a España 2018 : quanti soldi guadagnano i ciclisti tra generale e tappe? Il confronto con Giro d’Italia e Tour de France : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un Montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un Giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...

Vuelta a España 2018 : Simon Yates vuole il primo podio in un grande Giro. Il britannico pronto a ripetersi dopo il Giro d’Italia : Alla Vuelta a España 2018 Simon Yates punterà a salire per la prima volta sul podio in un grande Giro. Il 26enne britannico vanta come miglior piazzamento un sesto posto ottenuto proprio alla Vuelta del 2016. In questa stagione il corridore della Mitchelton-Scott ha fatto dei grandi passi in avanti, dimostrando a tutti le proprie qualità, ed ora è pronto a completare il suo percorso di crescita e prendersi un grande risultato. Al Giro d’Italia ...