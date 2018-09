Chelsea | Gary Cahill prepara l’addio | Sarri l’ha messo da parte

sportfair

: Aria di divorzio in casa #Chelsea: Gary #Cahill potrebbe lasciare il club a gennaio, come lui stesso ha rivelato al… - marcopirola_ : Aria di divorzio in casa #Chelsea: Gary #Cahill potrebbe lasciare il club a gennaio, come lui stesso ha rivelato al… -

(Di sabato 22 settembre 2018)potrebbe lasciare ila causa dell’inutilizzo dadi mister, il quale si è affidato ad altri uominista pensando all’addio al. Il difensore non sembra godere della fiducia di mister, il quale nelle sue prime uscite in Blues ha utilizzato al centro della difesa Rudiger, David Luiz e Christensen, snobbando di fatto. Il calciatore ha parlato al Mirror del proprio futuro, che potrebbe essere lontano da Londra: “È ancora presto per parlarne, ma se le cose non dovessero cambiare entro gennaio potrei anche decidere di andare via. Ho il massimo rispetto per tutti e ottimi rapporti con i tifosi e la società, ma purtroppo a volte capita di dover prendere delle decisioni sofferte. La cosa più importante è che la squadra vada bene, come sta succedendo ora, in casi come questi chi non gioca come me in questo momento può ...