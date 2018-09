Soccorso Alpino e Speleologico Umbria | il bilancio della stagione estiva

Incidenti in Montagna : cercatori di funghi feriti in Piemonte - Soccorso Alpino in azione : Incidenti in Montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Piemonte, coinvolti due cercatori di funghi: il soccorso alpino è intervenuto in località Carella di Pratiglione, per un 79enne che è scivolato sulle rocce fratturandosi una caviglia. Il secondo intervento è avvenuto a Fara di Alpette, dove un altro cercatore di funghi è caduto procurandosi un trauma cranico. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Monti Lucretili : si perdono durante escursione - recuperati dal Soccorso Alpino : Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio nella serata di ieri, sui Monti Lucretili, nel territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, per effettuare le ricerche di due dispersi, una donna e suo figlio di 10 anni. L’allarme è stato lanciato nella prima serata dal marito della signora che durante un’escursione pomeridiana in Valle Cavalera si era allontanato momentaneamente dai due non riuscendo più a raggiungerli ...

A Caserta esercitazione di Aeronautica e Soccorso alpino : Milano, 13 set., askanews, - Elicotteristi dell'Aeronautica militare ed aerosoccorritori del Corpo Nazionale Soccorso alpino e Speleologico, Cnsas, sono stati protagonisti a Grazzanise, in provincia ...

Al via l’esercitazione congiunta Aeronautica e Soccorso Alpino : Un elicottero del 21mo Gruppo “Tiger” del 9mo Stormo di Grazzanise (Caserta) è decollato poco dopo mezzogiorno dalla base di Campochiaro, in provincia di Campobasso, per effettuare un’esercitazione congiunta di Ricerca e Soccorso con il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) della Regione Molise. Dopo una propedeutica fase di predisposizione all’attività, avvenuta attraverso un dettagliato briefing ...

Montagna : intervento del Soccorso Alpino nella notte ad Asiago : Vicenza, 12 set. (AdnKronos) - Ieri alle 22.20 circa la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino di Asiago per il mancato rientro di due escursionisti di Bassano del Grappa (Vi) da una gita a Calà del Sasso. A dare l'allarme il fratello della ragazza, R.D., che assieme all'amico, D.M., entra

Montagna : intervento del Soccorso Alpino di Asiago nella notte : Ieri alle 22.20 circa la Centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino di Asiago per il mancato rientro di due escursionisti di Bassano del Grappa (VI) da una gita a Calà del Sasso. A dare l’allarme il fratello di una ragazza, che, assieme a un amico, era partita da Valstagna per salire la scalinata dei 4444 gradini. Una squadra ha avviato la ricerca e, prendendo le prime informazioni, è venuta a sapere che i due, arrivati ...

Montagna : si perdono in Sila - 3 dispersi salvati nella notte dal Soccorso Alpino : Tre giovani calabresi ieri pomeriggio, intorno alle 15, hanno lasciato la propria auto sulla strada delle Vette nel cuore della Sila, nei pressi della località Macchia Sacra, posta a quota 1750 mt , per cercare funghi. Con il sopraggiungere dell’imbrunire, verso le ore 20.00, non riuscendo più a trovare la strada del ritorno, hanno deciso di contattare la madre di uno dei tre, la quale ha chiamato la centrale 112 dei carabinieri di Cosenza ...

Il Soccorso Alpino recupera un alpinista morto : Il Soccorso Alpino recupera un alpinista morto. E' accaduto oggi, domenica 9 settembre sul Monviso. alpinista morto Un alpinista morto è stato recuperato oggi, sabato 9 settembre sul Monviso. Il ...

Barzio - cade sulla ferrata Minonzio : alpinista salvata dal Soccorso alpino : Barzio , Lecco, , 9 settembre 2018 - Una gita in montagna si è trasformata in un' avventura, per fortuna a lieto fine, per una cinquantottenne che è caduta, procurandosi una ferita alla caviglia, ...

Quattro persone si perdono in Valsassina : recuperate dal Soccorso alpino : Quattro persone si sono perse ieri in un bosco nel Comune di Cremeno, in Valsassina, nel Lecchese: il gruppo era composto da una donna di 49 anni, i suoi due figli e un nipote (tutti minorenni) in gita per cercare funghi. La donna ha lanciato l’allarme intorno alle 21:30: sono scattate immediatamente le ricerche di soccorso alpino e vigili del fuoco. I Quattro sono stati rintracciati in breve tempo in una zona boschiva, vicino ad una ...

Cade e si ferisce scendendo dal pis del Pesio : escursionista di Beinette recuperato dal Soccorso Alpino : Intervento del Soccorso Alpino oggi, venerdì 24 agosto, in alta Valle Pesio. Verso le ore 12.30, C.S. escursionista di 33 anni residente a Beinette è caduto percorrendo in discesa il sentiero che, in ...

Travolti dal torrente Raganello - il Soccorso Alpino : “Due giorni di gioia e tristezza” : “Per il Soccorso Alpino e speleologico Calabria si chiudono due giorni di gioia per aver salvato tante vite, ma di tristezza infinita per le numerose vittime, di lutto per la perdita di Antonio De Rasis, soccorritore della Stazione Pollino”. Così il responsabile regionale del Soccorso Alpino calabrese Luca Franzese ripercorre i due giorni di attività. “Il Soccorso Alpino e speleologico Calabria – afferma ripercorrendo le ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : Soccorso Alpino - “intervento in uno scenario apocalittico” : Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, dai primi momenti, “è intervenuto per portare Soccorso in uno scenario apocalittico, lavorando 22 ore in modo ininterrotto con squadre provenienti da tutta la Calabria e dopo qualche ora anche dalle regioni limitrofe, Basilicata, Puglia, Campania, Umbria, per un totale di 50 uomini il primo giorno e 65 il secondo“: lo spiega una nota, in merito alla tragedia verificatasi lunedì nelle Gole ...