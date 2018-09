Roma | rom tirano sassi contro le auto in transito per rapinare i guidatori

ilgiornale

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Pontina, ancoralein corsa per rapina, denunciati 4 nomadi. Padre, figlio e due uomini di 34 e 35 anni, tutti ospiti del campo rom di Castelno. Lanciavanoalle macchine per costringerle a fermarsi in un vicino distributore dove poi rapinavano glimobilisti. I quattro responsabili, tutti residenti presso il campo nomadi di Castelno, si appostavano di notte nella boscaglia poco prima del campo.le. È questa la strategia adottata da quattro rom per derubare i malcapitatimobilisti inlungo la via Pontina, a. La banda, fatta di padre, figlio (minorenne) e altri due uomini adulti, usava nascondersi di notte nella sterpaglia vicino al campo nomadi: da qui facevano partire una sassaiola all"indirizzo delle vetture di passaggio.A farne le spese sono stati ben dodici cittadini della capitale (anche se potrebbero essere molti di più) che si sono così ritrovati scippati, feriti e pure con la macchina gibollata.