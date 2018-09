La famiglia di Romano Fenati al contrattacco | “Azioni legali per le minacce ricevute”

oasport

: La famiglia di Romano #Fenati non ci sta e annuncia azioni legati per le minacce ricevute dal pilota ascolano - OA_Sport : La famiglia di Romano #Fenati non ci sta e annuncia azioni legati per le minacce ricevute dal pilota ascolano - BSalvarani : RT @AlzogliOcchi: Milena Mariani e Lucia Rodler Sono trascorsi quasi cinquant’anni dalla morte di Romano Guardini, avvenuta a Monaco di Ba… - Me__medesimo : RT @segnanti: Ascoli Piceno, 12 settembre 2018. Romano Fenati, dopo l'addio al motomondiale, torna a lavorare nel negozio di ferramenta di… -

(Di giovedì 13 settembre 2018)contro tutti? Parrebbe proprio di sì. Il Circus del Motomondiale è fortemente contrariato per il folle gesto del pilota ascolano nel corso del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. La pinzata volontaria del centauro a danno di Stefano Manzi, con cui era venuto a contatto precedentemente, ha portato a delle conseguenze pesanti: la bandiera nera, la squalifica per due GP e la rescissione del contratto voluta dal Team Snipers (con cui ha corso il 22enne di Ascoli Piceno), senza dimenticarci delle forti parole d’accusa del presidente della MV Agusta, con cuiavrebbe dovuto correre nella media cilindrata l’anno venturo. Una voce fuori dal coro c’è. Sul suo profilo Facebook Sabrina, madre del centauro, non usa mezzi termini per condannare le offese ricevute in questi giorni dal figlio, che stanno riguardando anche la ...