F1 – Raikkonen alla Sauber | il team principal Vasseur non sta nella pelle | “un pilastro

Raikkonen lascia la Ferrari e va alla Sauber : Milano, 11 set., askanews, - Kimi Raikkonen dal 2019 sarà un pilota del Team Alfa Romeo-Sauber F1, in un'ideale staffetta con Charles Leclerc che, invece, prenderà il suo posto in Ferrari. Lo ha ...

Raikkonen alla Sauber - contratto 2 anni : ANSA, - ROMA, 11 SET - "Indovina chi è tornato?! Prossimi due anni con @Sauberf1team, avanti! Si sente estremamente bene per tornare dove tutto ha avuto inizio!". Frasi inequivocabili, quelle apparse ...

Raikkonen alla Sauber - contratto 2 anni : ANSA, - ROMA, 11 SET - "Indovina chi è tornato?! Prossimi due anni con @Sauberf1team, avanti! Si sente estremamente bene per tornare dove tutto ha avuto inizio!". Frasi inequivocabili, quelle apparse ...

Formula 1 - Leclerc alla Ferrari dal 2019. Prende il posto di Kimi Raikkonen : Dopo 8 stagioni, anche se non consecutive, la Ferrari saluta così Kimi Raikkonen, l'ultimo campione del mondo in rosso. Ormai storia di undici anni fa. Il passaggio di testimone tra il finlandese e ...

F1 - Hamilton e quel retroscena su Raikkonen : “ricordo che alla playstation…” : Il pilota della Mercedes ha parlato del finlandese della Ferrari, tessendone le lodi e svelando un piccolo retroscena A Monza se le sono date di santa ragione in pista, ma questo non ha impedito a Lewis Hamilton di tessere le lodi di Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese è sul punto di essere rimpiazzato da Charles Leclerc al volante della Ferrari, le prossime saranno le ultime gare in rosso per il driver di Espoo e per questo motivo il ...

F1 - Ferrari - Raikkonen sempre più lontano dalla Rossa : Leclerc pronto a firmare per il 2019 : Nel corso della pubblicazione di oggi, inoltre, Il Corriere dello Sport ha aggiunto qualche piccolo particolare a questa interessante storia, affermando che sarebbe stato lo stesso John Elkann, nuovo ...

F1 - niente Raikkonen alla McLaren : Lando Norris prenderà il posto di Vandoorne! : La McLaren ha sostituito Stoffel Vandoorne con il giovane Lando Norris, sfuma dunque la pista che portava a Raikkonen La McLaren ha scelto il pilota che sostituirà Vandoorne nella prossima stagione al fianco di Carlos Sainz. Si è parlato tanto del possibile approdo di Raikkonen in McLaren, ma non sarà così. E’ infatti stato annunciato il nome del futuro compagno di Sainz, si tratta di Lando Norris, il quale andrà dunque a colmare il ...

F1 – Caos in casa Ferrari - Raikkonen irritato dalla posizione del team : si fa strada un clamoroso scenario : Secondo alcune voci del paddock, Raikkonen avrebbe svestito i panni del fedele scudiero a Monza perché irritato dal tira e molla sul suo rinnovo Chi sarà il compagno di Sebastian Vettel la prossima stagione non è dato ancora saperlo, il rinnovo di Raikkonen resta sulla scrivania di Camilleri così come l’eventuale contratto di Leclerc. Photo4 / LaPresse Sono loro due a giocarsi l’unico sedile a disposizione, con una percentuale ...

F1 Monza - Raikkonen : «Ci ho provato ma era impossibile alla fine» : Monza - ' Il pacchetto era veloce, c'è stato un problema alla nostra gomma posteriore. Non ho potuto più combattere '. Kimi Raikkonen alla fine si è duvuto arrendere e accontentarsi della seconda ...

F1 Monza - Raikkonen : «Problema alla gomma. Non ho potuto più combattere» : Monza - ' Il pacchetto era veloce, c'è stato un problema alla nostra gomma posteriore. Non ho potuto più combattere '. Kimi Raikkonen alla fine si è duvuto arrendere e accontentarsi della seconda ...

F1 – Vettel - l’amara qualifica di Monza e il permesso a Raikkonen di vincere : “partendo dalla pole penso che…” : Sebastian Vettel e le amare qualifiche di ieri a Monza: le sensazioni del tedesco della Ferrari dopo il sabato del Gp d’Italia Le qualifiche di ieri a Monza non hanno fatto andare a letto Sebastian Vettel troppo soddisfatto: il tedesco della Ferrari, dopo aver tagliato il traguardo, era convinto di aver conquistato la pole position del Gp d’Italia, solo al team radio però è venuto a conoscenza di essere stato battuto dal suo ...

Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel : Il pilota finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Dopo diciotto anni la prima fila del Gran Premio d’Italia tornerà quindi ad essere occupata The post Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel appeared first on Il Post.

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : 'Giornata positiva - domenica punto alla vittoria' : ' La giornata è stata positiva spiega ai microfoni di Sky Sport anche se ha vissuto diversi stop. Nella prima sessione l'asfalto bagnato ha condizionato parecchio i lavori, non consentendoci di ...

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Giornata positiva - domenica punto alla vittoria” : Kimi Raikkonen è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha fatto segnare la seconda migliore prestazione di questo venerdì, fermandosi ad appena due decimi dal compagno Sebastian Vettel e tenendo a bada le due Mercedes. Come se non bastasse, “Ice Man”, sul quale si annidano numerose voci sul futuro, che lo vedono tra conferma ...