Juventus | Pjanic | “Proviamo a vincere tutto | Cristiano ci migliora”

Juventus in ansia : Pjanic sostituito per infortunio : TORINO - Miralem Pjanic spaventa i tifosi della Juventus . Il bosniaco ha lasciato il campo prima dello scadere della partita Nord Irlanda-Bosnia, valida per la Nations League B. Il centrocampista ...

INFORTUNIO PJANIC/ Ultime notizie - allarme Juventus : uscita forzata con la Bosnia - i dettagli : INFORTUNIO PJANIC, Ultime notizie: allarme Juventus, il Bosniaco è stato costretto ad abbandonare il campo mentre era impegnato con la sua Nazionale. I dettagli.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Juventus in ansia per Pjanic : infortunio in Nazionale - : Ogni sosta per le Nazionali è fonte di preoccupazione per i club di tutto il mondo, che temono che i propri giocatori incorrano in qualche infortunio più o meno grave. La prima pausa della nuova stagione non ha fatto eccezione, così mentre il Napoli trattiene il fiato per Vlad ...

Infortunio Pjanic - tegola Juventus : si ferma il centrocampista bianconero : Infortunio Pjanic – La Juventus ha iniziato bene la stagione, il club bianconero è l’unico club a punteggio pieno ed un grande protagonista è stato sicuramente il centrocampista Miralem Pjanic, nelle ultime ore non sono però arrivate buone notizie. Il bosniaco infatti rischia di saltare il prossimo impegno della Nazionale a causa di un Infortunio, nella gara contro l’Irlanda del Nord Pjanic è stato costretto a lasciare il ...

Juventus - Pjanic : 'Vogliamo continuare a vincere. Le punizioni? Prima c'era Dybala - ora è gara anche con CR7' : ... adesso si è aggiunto anche Cristiano Ronaldo… In ogni caso lui le calcia molto bene, quindi siamo felici che sia qui perché negli ultimi anni ha dimostrato di essere il migliore al mondo e ci darà ...

Juventus - Pjanic a 360 gradi : “Possiamo centrare tutti gli obiettivi” : Il gol contro la Lazio ha coronato una settimana piena di soddisfazioni per Miralem Pjanic, fresco di rinnovo con la Juve. E oggi, ai microfoni di Juventus Tv, ha parlato del gol di sabato, dei compagni e del nuovo arrivato: Cristiano Ronaldo. “Abbiamo in testa grandissimi obiettivi. Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante, attrezzata per raggiungerli”. Poi, un commento sul gol contro la Lazio, il sedicesimo in maglia ...

Juventus - Pjanic senza limiti : 'Vogliamo vincere tutto' : TORINO - ' Abbiamo in testa grandissimi obiettivi, la Juventus vuole vincere tutto' . Così Miralem Pjanic nell'intervista rilasciata a Juventus Tv: ' Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e ...

Juventus - Pjanic : "Continuiamo a vincere. Punizioni? Nelle gare con Dybala ora c'è pure Cristiano..." : Ecco: la speranza di tutto il mondo bianconero è che dia quella concretezza che ha regalato negli altri club. Magari al chiaro di luna, in una notte madrilena di inizio giugno. Gasport

Pjanic al settimo cielo per la sua Juventus : “grandissimi obiettivi e CR7…” : Miralem Pjanic ha parlato dell’avvio di stagione della sua Juventus, due vittorie ed un ottimo impatto da parte del regista bianconero “Abbiamo in testa grandissimi obiettivi. Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e tutti uniti, società, tifosi e squadra, possiamo raggiungerli”. Non nasconde le ambizioni della Juventus per questa stagione il centrocampista Miralem Pjanic autore sabato del primo gol bianconero ...

Juventus-Lazio - le pagelle bianconere : magia Pjanic - Matuidi lotta. Fischi Bonucci : SZCZESNY - voto: 6 Corre pochi rischi e se la cava con interventi semplici. CANCELO - voto: 6 Timido per metà gara, prende quota nella ripresa: il raddoppio nasce da un suo spunto. Bonucci - voto: 6 ...

Juventus - rinnovo e rete per Pjanic : 'Contento di essere rimasto qui. Dedico il gol al club' : ... applausi e altri tre punti che portano la Juventus a guardare tutti dall'alto in attesa delle altre: "La condizione ovviamente non è la migliore " ha detto nel post partita ai microfoni di Sky Sport ...

Pjanic : 'Il gol è per la Juventus che mi ha fatto crescere' : Le partite non sono mai facili, stiamo continuando a lavorare e tutti stiamo entrando in una condizione migliore ' ha dichiarato a Sky Sport. Suo il gol dell'1-0, proprio pochi giorni dopo il rinnovo:...

Serie A - la Juventus spegne la Lazio allo Stadium : 2-0 con Pjanic e Mandzukic - a secco Ronaldo : La Juventus ha sconfitto per 2-0 la Lazio nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Decidono i gol di Pjanic , 30', nel primo tempo e Mandzukic , 75', nella ripresa.

Juventus-Lazio 2-0 : in gol Pjanic e Mandzukic : J UVENTUS-LAZIO 2-0, primo tempo 1-0, MARCATORI: 30' pt Pjanic; 30' st Mandzukic JUVENTUS, 4-3-3,: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, dal 39' st Bentancur,, Pjanic, dal 24' ...